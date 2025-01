​L'Hôpital de Saint-Louis modernise son plateau technique en Ophtalmologie

21/01/2025 23:22

L'hôpital régional de Saint-Louis accueille une mission ophtalmologique d'une durée de trois jours, organisée par l'association française Vichy Médic'air en collaboration avec la direction de la structure sanitaire. Cette initiative vise non seulement à remettre des équipements médicaux modernes, mais également de diagnostiquer des patients souffrant de glaucome.



« Il y a quatre ans, nous avons piloté nos avions depuis Vichy pour atterrir à Saint-Louis et lancer une collaboration avec l’hôpital (..) La mise en place de ce projet a rencontré plusieurs obstacles dus à la pandémie de Covid-19, mais il a finalement vu le jour ces deux dernières années », a déclaré Pierre Dervieux, membre de Vichy Médic'air.



Cette collaboration vise à accompagner l'hôpital dans sa dotation en dispositifs médicaux dédiés à la détection, au suivi et à l'opération du glaucome. « Nous sommes revenus cette semaine pour poursuivre notre travail aux côtés de l’équipe médicale de Saint-Louis et d’autres spécialistes sénégalais», a-t-il ajouté.



Le Dr Seydou Sow, ophtalmologiste à l’hôpital régional de Saint-Louis, a exprimé sa gratitude envers ces partenariats qui ont permis d'améliorer le plateau technique de l'établissement dans le domaine de l’ophtalmologie.



« Grâce à l'apport de matériels laser de dernière génération, l’hôpital a pu ouvrir une unité de traitement du glaucome. Ce développement a entraîné une hausse significative des patients traités et a facilité la prise en charge de la maladie », a affirmé le médecin.



« La modernisation des équipements a permis d’étendre le champ d’intervention en matière de cataractes, notamment chez les enfants, qu’elles soient traumatiques ou congénitales. Cela nous a permis de prendre en charge ces pathologies grâce aux dernières technologies de chirurgie. Nous espérons renforcer cette collaboration à l'avenir », a laissé entendre le Dr SOW.