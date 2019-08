​Inauguration de DB FOODS : Fruit d’une belle coopération entre FONSIS-DER-SAED (vidéo)

Les ministres de l’Agriculture et de l’Économie ont présidé, vendredi, l’inauguration de DB FOODS, une nouvelle unité agricole implantée au village de Thilène (Commune de DIAMA). Des subventions financières entre la Délégation générale à l'Entrepreneuriat rapide (DER) et le Fonds Souverain d'Investissements Stratégiques (FONSIS) et l’accompagnement technique de la Société d'aménagement du delta du fleuve Sénégal (SAED) ont permis de concrétiser ce projet porté par de jeunes entrepreneurs sénégalais.



L’entreprise a exprimé, à cette occasion, son engagement à un jouer un rôle déterminant dans l’atteinte de l’autosuffisance en riz. Dans cette optique, elle va agir dans les maillons faibles de la production rizicole dans la vallée. En collaboration avec les exploitants locaux, DB FOODS va transformer le riz paddy en riz blanc de qualité qui sera commercialisé sur le marché sénégalais.