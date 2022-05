​ITINÉRAIRES ARTISTIQUES DE SAINT-LOUIS : des ateliers d’art préparent la relève – vidéo

21/05/2022 21:24

La 8e édition des Itinéraires artistiques de Saint-Louis suit son cours. Après l’ouverture en apothéose par un vernissage riche en couleurs, les ateliers d’art ont été la seconde étape du programme. Des élèves, des étudiants et des autodidactes ont bénéficié de sessions de formation sur la peinture et la récupération de matériaux quotidiens. Cette année, le thème de la communication a été choisi. Les petites ont livré leurs toutes premières productions qui seront exposées à la galerie du Centre de recherche et de Documentation du Sénégal (CRDS). Une manière pour les formateurs de préparer la relève, de booster leur talent afin qu’elle révèle tout son potentiel créatif. Fatima FALL, la directrice du CRDS, a magnifié cette initiative culturelle majeure en réitérant sa volonté de renforcer le partenariat avec l'Association Ndar Créations.