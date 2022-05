​INSERTION : la démarche innovante de la section LEA de l’UGB - vidéo

30/05/2022 11:30

Faciliter l’insertion de ces étudiants dans le marché du travail, c’est une profonde mission que s’est assignée la direction de la section des Langues Étrangères Appliquées de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines (LSH). Dans le cadre d’une journée dédiée à l’emploi, elle a convié des alumni à partager leurs expériences d’insertion à leurs cadets. En exposant leurs récits de vie professionnelle, ils inspirent et galvanisent leurs successeurs. Des masters class, des sessions sur la recherche d’emploi et l’entretien d’embauche ont été organisées en marge de ces échanges au profit des étudiants en master 2 et la Licence 3. « La section LEA offre une formation professionnalisante avec un potentiel d’emploi énorme », a rappelé Aboubacry KEBE, directeur de l’UFR LSH. « Nous ne pouvons pas rester les bras croisés. Il faut s’activer, accompagner nos étudiants pour qu’ils puissent trouver du travail », a-t-il indiqué.