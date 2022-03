​Hommages à Mbaye GUEYE et Momar SOURANG : l’acte fort de la chambre de Commerce de Saint-Louis – vidéo

13/03/2022 23:47

Les deux illustres fils de Saint-Louis, anciens présidents de la Chambre de Commerce sont inscrits à la postérité et offerts en référence à la jeunesse à travers la dénomination des salles de cérémonie et de délibération de la Chambre de Commerce et d’industrie de Saint-Louis. Une décision acclamée par l'assemblée générale de ’institution sur proposition du président Cheikh Mouhamadou SOURANG, en hommage aux services rendus au secteur économique par les défunts notables de la ville tricentenaire. L’inauguration présidée par l’adjoint au Gouverneur Modou Mamoune NDIAYE a été marquée par une forte mobilisation des familles des parents touchés par l’acte de reconnaissance.