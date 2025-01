​Gouvernance climatique : le CAJUST outille les acteurs de Saint-Louis

22/01/2025 17:11

La plateforme Citoyens Actifs pour la Justice Sociale (CAJUST) a lancé mercredi un atelier de renforcement des capacités, dédié à l’élaboration d’un plan de plaidoyer en faveur d’une gouvernance climatique transparente, juste et inclusive. Cette rencontre, qui s'étendra sur deux jours, culminera par un forum communautaire prévu sur le site de Khar Yalla ( Cité Cheikh Bamba DIÈYE).



« L’objectif est de promouvoir une compréhension approfondie des instruments de gouvernance climatique auprès des parties prenantes », a expliqué Ibrahima MBACKÉ, chargé de projets au CAJUST, en marge de l'ouverture des travaux. « Il vise à renforcer les capacités des communautés en matière de techniques de plaidoyer, et aboutira à l’élaboration d’un plan destiné à interpeller l’État et les entreprises sur leurs responsabilités face aux défis climatiques », a-t-il ajouté.



La rencontre a été marquée par une forte participation des membres de la société civile saint-louisienne, ainsi que des représentants des communautés touchées par l’érosion côtière sur la Langue de Barbarie, et des élus locaux.



Les élus ont salué la pertinence de cette initiative. Aida Mbaye DIENG, ajointe au maire de Saint-Louis, a rappelé que « Saint-Louis est le laboratoire des changements climatiques ». « Ces travaux sont cruciaux pour l’élaboration de programmes adaptés aux changements climatiques, surtout dans le contexte où toutes les collectivités territoriales du Sénégal doivent initier la mise en place de programmes climatiques », a-t-elle noté.



Il faut signaler que cette dynamique s’inscrit dans le cadre du projet Green Accountability, intitulé « Élever la voix des citoyens pour une mise en œuvre transparente, inclusive et équitable du JETP au Sénégal ». L'initiative a pour but de sensibiliser les acteurs sur la crise climatique et de faire entendre les voix des communautés, dans le souci d'assurer un plan de transition énergétique juste, transparent et inclusif au Sénégal.