​Gestion et restauration de la RBTDS : les acteurs de la périphérie sensibilisés

05/11/2023 16:20

Les élèves de la périphérie du Parc National des Oiseaux des Djoudj et ceux du Diawling (Mauritanie) ont été conviés samedi à des activités d’éducation à l’environnement. Après une visite du barrage de Diama et de noyaux de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du Fleuve Sénégal (RBTDS), les écoliers ont visionné des productions audiovisuelles sur l’importance de la biodiversité et les défis de sa protection.Cette activité entre dans le cadre de la célébration de la Journée internationale des Réserves de Biosphère, instituée en 2021.: ​ Saint-Louis : plaidoyer pour une meilleure gestion de la Réserve de Biosphère Transfrontalière du Delta du fleuve Sénégal Une occasion saisie par la direction du Projet de Renforcement de la coopération transfrontalière pour une meilleure gestion et restauration des écosystèmes dans le delta du Sénégal de sensibiliser les populations environnantes sur l'importance de la conservation de cet écosystème.En prélude à cette découverte pédagogique, un webinaire a été initié mettant en synergie de riches réflexions entre sénégalais et mauritaniens en réserves de biosphère.Mme Aminata Sall DIOP, la coordinatrice du projet revient sur le sens de cette journée.