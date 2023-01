​Gestion et des plaintes : le PACASEN outille les collectivités territoriales de Saint-Louis (vidéo)

20/01/2023 20:29

Les collectivités territoriales de Saint-Louis bénéficiaires du Programme d’Appui aux Communes et Agglomérations du Sénégal (PACASEN) ont pris part à un atelier de partage sur le Mécanisme et les outils de Gestion des Plaintes (MGP). Pour rappel, cet outil de Gestion Environnementale et Sociale (GES) a été mis en place par l’Agence de Développement Municipal (ADM) en charge de la mise en œuvre du PACASEN, au terme d’une démarche inclusive. L’opérationnalisation du MGP passe obligatoirement par la mise en place de commissions communales et départementales de médiation et de gestion des plaintes et la nomination de points focaux MGP au niveau de chaque collectivité.