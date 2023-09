​Gestion des risques climatiques à Saint-Louis : le Cse prône des "solutions communautaires".

14/09/2023 07:09

Des acteurs territoriaux de Saint-Louis ont été conviés à un atelier de renforcement de capacités sur la gestion des risques climatiques. Un choix non-fortuit, selon le directeur général du Centre de Suivi Écologique (Cse) à l’initiative de ce conclave. « Saint-Louis concentre tous les problèmes environnementaux et climatiques. C’est un microcosme géographique où on peut voir les questions d’inondations et d’érosion côtière », a rappelé le professeur Cheikh MBOW. « Ce pluralisme nécessite des échanges fructueux afin d’intégrer les réponses dans la planification locale », a-t-il dit. Devant de la persistance de la dynamique climatique et en dépit des efforts de l’État, le Cse veut renforcer la connexion avec les collectivités locales en vue d’encourager la proposition de solutions communautaires contre ces phénomènes.