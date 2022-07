​Front contre Benno : Yewwi/St-Louis obtient un soutien de taille - vidéo.

12/07/2022 14:50

Après la défection au sein de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) de la Commune de Gandon avec le gel des activités de la mouvance de Khoudia MBAYE, la mouvance présidentielle continue de perdre du soutien. En effet, Bara DIOP, la tête de liste de la coalition Defar Sa Goxx, recalée au parrainage annonce son adhésion à l’intercoalition Yewwi Askan Wi – Wallu Sénégal. Le candidat malheureux à l’élection municipale sortante l’a officialisé hier en présence de Abba MBAYE, la tête de la liste départementale. « Nous l’avons décidé après concertation, par conviction. J’appelle tous ses militants et sympathisants à les rejoindre dans ce combat de principe et de valeur dans le but d’avoir une démocratie réelle et une justice pour tous pour permettre aux nouvelles générations de bénéficier de nos ressources », a dit le président du Mouvement And Boolo pour la Marche vers l'Emergence (AME). « Nous sommes sous une grande menace. Et la seule façon d’en sortir, c’est de renverser Mansour FAYE. Nous devons tous mobiliser nos forces dans ce sens », ajouté M. DIOP. « Il nous faut combiner nos moyens et stratégies pour libérer Saint-Louis de la dominance qu’il exergue sur les populations », a-t-il dit avant d’ajouter que le maire de Saint-Louis est « un risque pour l’avenir et pour les générations futures », a indiqué le responsable politique.