​Finance climatique : des acteurs de Saint-Louis sensibilisés sur les mécanismes du fonds vert - vidéo

02/06/2022 08:28

Saint-Louis a abrité mardi un atelier national sur la finance climatique. Cette initiative de Enda Énergie vise à renforcer la compréhension sur les mécanismes du fonds vert et les moyens d’accès à ces capitaux dédiées aux pays en développement. La rencontre a été également une opportunité de plancher sur les effets sur les changements climatiques pertes et dommages à Saint-Louis en plus de recueillir les solutions proposées dans la zone pour faire face à l’érosion côtière. Enda qui développe depuis 2015 plus initiatives en faveur de la chaîne de valeur Lait a passer en revue les activités qu’elle mène au bénéfice des femmes agricultures du delta et du Gandiolais.