​FOIRE DU RIZ DE LA VALLÉE : du 04 au 06 juillet 2019 sur la place Abdoulaye WADE

L’entreprise Aissatou GAYE (EAG) et l’Association Nationale de Riziers (ANR) organisent la première édition de la « Foire du riz de la Vallée » de Saint-Louis du 04 au 06 juillet 2019, renseigne un communiqué reçu à NDARINFO.



L’évènement qui se tiendra à la place Abdoulaye WADE portera sur le thème « : « Saint-Louis nourrit le Sénégal : Quels acteurs, quels enjeux et quels défis ? ».



Cette foire a été financièrement soutenue par Feed The Future Lead Africa dans le cadre de son projet de renforcement des capacités pour la transformation de l’agriculture africaine. Elle a également bénéficié du soutien l’USAID.



NDARINFO.COM