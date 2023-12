​FIN DE TRAVAUX : le pont Moustaph Malick GAYE réceptionné

04/12/2023 19:10

L’ouvrage a été livré et réceptionné ce matin par Mansour FAYE en ses qualités de ministre des Infrastructures, des Transports terrestres et du Désenclavement et maire Saint-Louis. L’édile a rappelé que la rénovation de ce pont pour une enveloppe d’un milliard FCFA, s’inscrit dans le cadre du programme « Ponts et Autoponts » mis en œuvre par le Gouvernement.



« La circulation a été éprouvante pour les usagers durant ces 12 mois de travaux et pour les mareyeurs. Aujourd’hui, tout est rentré dans l’ordre », s'est réjoui Mansour FAYE au terme de la cérémonie d’inauguration.



« En plus de la réhabilitation, les voiries connexes ont été reprises du côté de l’île de Ndar et de la Langue de Barbarie », a-t-il noté, en annonçant le lancement prochain d’un second pont reliant l’île et le faubourg de Sor.