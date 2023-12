​Exploitation du Gaz : une séance de concertation tenue au sein du lycée Ahmet FALL

18/12/2023 20:29

Le lycée des jeunes Filles Ahmet FALL a abrité samedi une causerie sur les défis de l’exportation du gaz découvert au large de Saint-Louis. Cette rencontre, qui a vu la présence de Birahim SECK, le coordonnateur national du Forum civil, a permis de sensibiliser les lycéennes sur les impacts positifs et négatifs des activités extractives et de leur indiquer leur rôle à jouer en tant que citoyenne.



Le secrétaire général du Syndicat national des pêcheurs du Sénégal a été convié aux échanges pour exposer les conséquences déjà subies par son secteur.



Il faut rappeler que dans la dynamique d’informer et d’impliquer le milieu scolaire sur la gestion et l’exploitation des ressources naturelles, le forum civil avait mis en place un club d’intégrité à la citoyenneté activité dans les établissements. Ces instances travaillent en parfaite coordination avec les gouvernements scolaires sur les questions de civisme et d’engagement citoyen.