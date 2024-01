​Énergies renouvelables : l’UGB en passe de devenir "un campus vert"

12/01/2024 08:25

L’Université Gaston de Saint-Louis a inauguré hier jeudi une mini-centrale photovoltaïque acquise dans le cadre de sa coopération avec l'Institut de Gestion Appliquée des Flux de Matériaux (IfaS). D’une capacité de 100 kilowattheures, le dispositif sera combiné au réseau de la Senelec.



« Elle permettra de maîtriser la ressource énergétique et de réduire, de manière drastique, notre facture d’électricité », a indiqué le recteur Magatte NDIAYE qui marque sa reconnaissance envers son partenaire allemand. Il préconise un futur partage du surplus de production d’énergie avec les villages environnements, matérialisant ainsi la volonté de son institution d’être au service de la communauté.



En fil de la mise en place de la centrale solaire, des étudiants du master d’énergies renouvelables ont bénéficié d’une formation pratique sur l’installation et la maintenance des systèmes solaires.



Pour Marco Angilela, le chef du département des projets internationaux à l’IFAS, la nouvelle acquisition ouvre à l’UGB la possibilité de renfoncer son usage des énergies naturelles en plus de la biomasse en cours d’expérimentation. « C’est la première fois que nous installons ce système au sein d’une université en Afrique. Un pas a été franchi pour transformer l’UGB en un campus vert », a-t-il dit.