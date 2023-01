​Employabilité : l'UGB exploite les ressources méconnues de l'ornithologie - vidéo

18/01/2023 10:48

Le Master " Ornithologie, Conservation et Développement" de l'université Gaston Berger, a signé mardi une convention de partenariat avec l'association Nature, Communauté et Développement (NCB), lancée par l'ancien gestionnaire de l'Aire Marine Protégée de Saint-Louis, le Colonel Ibrahima DIOP. Le professeur Adrien COLY, gestionnaire de cette nouvelle offre de formation a souligné l'apport de l'ornithologie en terme d'employabilité, en rappelant la richesse des unités écologiques de la zone nord qui abritent ces espèces. Il a évoqué notamment le Parc National des Oiseaux du Djoudj et celui de La Langue de Barbarie. " La collaboration nouée avec NCB permettra de mieux exploiter ce gisement d'emplois au bénéfice de la jeunesse sénégalais et africaine", a-t-il dit. Logé au sein de l’UFR des Lettres et Sciences Humaines (LSH), ce master compte au total trois filières pour une première cohorte de 23 étudiants, dont des expatriés.