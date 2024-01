​Divergences au sein du Pds/St-Louis : l’appel de Bakary SECK à la famille libérale

17/01/2024 08:54

Le président du Mouvement And Liguey Sunu rew ak Karim Wade Bergamo Italie (ALSK) a remis hier mardi des lots d’équipements aux écoles de football de Saint-Louis. Une occasion pour le Karimiste de déplorer les divergences autour du secrétariat général du Parti Démocratique Sénégalais( PDS). Bakary SECK invite ses camarades de Saint-Louis. « Saint-Louis doit dépasser les tiraillements. Certe, le PDS est un grand parti susceptible de connaitre d’avoir des sensibilités. Mais ce n’est plus le moment. J’invite tout le monde à l’union et à se ranger derrière celui qui est le dépositaire de la confiance de Karim WADE à Saint-Louis, Djibril SAKHO », a-t-il dit. Il a regretté le « recul » qui caractérise la ville et qui pour lui, est la résultante de la recrudescence de l’immigration clandestine des jeunes.