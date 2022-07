​Derniers instants de campagne : Mansour FAYE s’adresse aux populations – vidéo

30/07/2022 07:59

L’édile a clôturé sa campagne à travers une conférence de presse des responsables et leaders de la coalition Benno Bokk Yakaar(BBY). Il s’est réjoui du déroulement normal des activités en saluant l’engagement de son équipe de campagne dirigée par Ahmet Fall BARAYA. « Je magnifie l’hospitalité et l’affection des Saint-Louisiens qui, durant la toute la campagne nous ont accueillis, ovationnés et écoutés », a-t-il dit. Dans un long speech, le maire de NDAR a étalé le bilan du président Macky SALL à Saint-Louis et les initiatives qu’il a lui-même entreprises à la tête de la commune. Dans sa déclaration, il a justifié les raisons d’accorder une majorité confortable à la mouvance présidentielle.