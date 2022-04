​Défilé de Saint-Louis : le maire, le Gouverneur et le Comzone livrent leurs impressions – vidéo

04/04/2022 17:27

Des mentions de satisfactions ont été adressées aux forces de l’ordre et de défense au terme du défilé militaire qui s’est déroulé ce matin sur l’avenue Général de Gaulle. Mansour FAYE, le maire de la Commune de Saint-Louis, le Gouverneur Alioune Badara SAMB et le commandant de la zone nord n°2, le colonel David DIAWARA ont exprimé leur satisfaction devant l’organisation de cette symbiose et la parfaite résilience dont l’armée et le Peuple sénégalaise ont su démontrer face à tout type de situation.