​Déficit de formation en psychologie : l’UGB veut combler le gap

08/12/2023 19:35

L’UFR des Sciences de l'éducation, de la Formation et du Sport (UFR SEFS) a validé vendredi sa nouvelle maquette de formation. Une offre qui s’inscrit dans le cadre de la « diversification » et de la « rénovation ». « Nous sommes partis d’une analyse de besoins socioéconomiques et d’un objectif de participer au capital humain du Sénégal », a expliqué le professeur Assane DIAKHATÉ, directeur de l’UFR SEFS, en marge de la rencontre.



« Nous avons constaté que la question de la santé mentale et de la psychologie, en général, est laissée en rade. Parmi les 7 unités que nous avons, seule, l’UCAD, abrite un département en psychologie et son implantation est récente », a-t-il confié.



Ainsi, l’Université Gaston Berger, dans le cadre de sa montée en puissance, a jugé nécessaire d’ouvrir, à travers l’UFR SEFS d’ouvrir une nouvelle licence avec diverses spécialités, dont la neuro-éducation, la psychologie clinique, la santé mentale et la psychologie du sport.