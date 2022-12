​Dangers des réseaux sociaux : de la nécessité de protéger la jeunesse - vidéo

15/12/2022 12:07

Un chargé de mission à Timbuktu Institute a insisté mercredi sur les conséquences néfastes des réseaux sociaux sur l’éducation et l’image des jeunes. « C’est une cible à protéger », a noté Mbassa THIOUNE qui alerte sur « le revers de la médaille ». « Une simple Fakenews que l'on partage peut devenir virale et produire des conséquences néfastes sur la stabilité d'un pays », a laissé entendre M.THIOUNE. Pour parer aux dangers, cette organisation initie une série de conversations citoyennes à Saint-Louis en collaboration avec l'institut français. La démarche suscite des interactions avec les jeunes sur les enjeux des médias sociaux, l'engagement citoyen et responsabilité.