​Dakar : une nouvelle vague de libération des "détenus politiques", ce mercredi

28/02/2024 14:39

Plus d'une dizaine de 15 personnes ont été libérées. à Dakar, ce matin, a-ton appris. Elles étaient poursuivies pour « actes et manœuvres de nature à nuire à la sécurité publique ». C'est la nouvelle vague de libération après une première entamée, il ya plus d'une semaine. Ibrahima Guèye "Nay Ler", un proche d'Ousmane Sonko, fait partie du lot.



Lors du Conseil des ministres du 7 février dernier, le président de la République a demandé au Gouvernement, notamment au ministre de la Justice de prendre les dispositions nécessaires pour matérialiser sa volonté de pacifier l’espace public dans la perspective du dialogue national et de l’organisation de la prochaine élection présidentielle.



Ainsi, depuis le jeudi 15 février au moins 300 détenus ont été élargis de prison.