​Critique littéraire : l'appel du CERCLA à "sortir des chantiers battus" (vidéo)

23/01/2023 22:45

Les rideaux se sont ouverts sur l'édition 2023 du colloque international organisé par laboratoire du Centre de Recherches sur la Critique Littéraire Africaine (CERCLA) de l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Cette année, une trentaine de chercheurs venus de 13 pays vont plancher sur la thématique : " La littérature africane à l'épreuve des récits de filiation : l'autofiliation et le récit transpersonnel". Le professeur Babou DIONE, président du comité d'organisation de ce conclave scientifique de deux jours, a évoqué la nécessité de "sortir des chantiers battus" et de provoquer de nouvelles dynamiques dans le domaine de la critique littérature. " La pratique de l'autofiction et du récit autotranspersonnel a toujours été appliquée à la littérature française. Il est temps de l'intégrer dans la littérature africaine ", a-t-il estimé. " C'est l'engagement que nous avons pris et que nous sommes en train de concrétiser aujourd'hui ", a ajouté M.DIONE.