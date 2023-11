​Crise foncière dans le NDIAEL : une convergence panafricaniste monte au créneau

27/11/2023 12:29

L’empire sur 20.000 hectares dans la zone du NDIAEL continue de susciter l’ire des populations riveraines qui maintiennent le combat pour la réparation de cette « injustice ». Elles reçoivent un appui de taille de la part de la Convergence Globale des Luttes pour la Terre l’Eau et les Semences paysannes Ouest-Africaines qui, dans le cadre de la quatrième édition de la caravane, s’est déplacée sur le site.



La mobilisation entre les mouvements sociaux impactés par des problématiques d’accaparement de terres, a été une occasion pour les villageois du NDIAEL d’exposer leurs contraintes, engendrées par l’implantation de l’agro-industriel « SENHUILE», devenue « Fermes de la Téranga ». Gorgui SOW, leur porte-voix, demande aux autorités étatiques à mettre un terme à l’inaction et a résilié une bonne fois, le contrat avec l’agro-industriel.



« Ce projet nous a poussés vers la pauvreté. Nous n’avons plus d’accès à la terre et à l’eau. Nous n’avons plus de chemins, de cimetières et d’arbres », a-t-il crié. « Le président Macky SALL nous avait fait la promesse de mettre un terme à nos souffrances. Cela avait suscité beaucoup d’espoir dans ces localités. Mais, depuis, elle ne s’est pas concrétisée », a laissé entendre le président du collectif pour la défense du NDIAEL.



Pour la convergence, le sort des impactés de ce projet traduit le manque de volonté des États de l’Afrique de l’Ouest de promouvoir et de protéger l’agriculture paysanne. Ces activités regrettent le bradage des terres aux firmes étrangères et l’usage de semences génétiques modifiées. Ce qui met en péril la souveraineté alimentaire et l’émergence socioéconomique des communautés impactées.