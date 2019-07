​Coopération internationale : Toulouse et Saint-Louis ont signé un nouvel accord-cadre

Les relations sont au beau fixe entre deux villes jumelées depuis novembre 2004. Elles de signé mardi un nouvel accord-cadre de coopération qui prévoit le renfoncement de plusieurs secteurs. La convention intègre notamment des projets dans le domaine économique, les échanges universitaires, l’assainissement et l’accès à l’eau potable, la culture, l’éducation et la santé.