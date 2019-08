​Contingent 2019/2 : fin de formation initiale pour 1256 recrues (vidéo)

Le drapeau national a été présenté jeudi à 1256 recrues, dont 54 filles, après trois mois de formation au 12e bataillon d’instruction de Dakar Bango. Un cérémonial traditionnel tenu sur la place d’armes Deh Momar Ngary en présence du commandant de la zone nord numéro 2, le colonel Mbaye CISSÉ.



Le chef de corps Ousmane MBENGUE a rappelé aux initiés le sens de leur engagement et le dévouement qu’il requiert.



Dans son allocation qui élucide le symbolique fort du drapeau national, le commandant du 12e Bat invite les soldats à « incarner toute l’Armée et toute la Nation ».



Il les a appelés à « œuvrer sans relâche avec toute la force et toute la vigueur possible pour le prestige du Sénégal ».