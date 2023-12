​Concilier sport et études supérieures : à l’UGB, un tournoi de Basket indique le chemin

22/12/2023 19:09

Un tournoi interuniversitaire de Basket a été ouvert hier jeudi à l’Université Gaston Berger de Saint-Louis. Organisé par l’Association Basket Plus, ce tournoi, qui se tiendra du 20 au 23 décembre 2023, accueille des sélections des autres universités du pays. Ibrahima KÉBÉ, membre de l’Association, s’est dit satisfait du niveau de participation des étudiants. « Nous cherchons à montrer qu’il est possible de concilier sport et études supérieures. Nous voulons susciter cette prise de conscience que auprès des Sanarois et des parents. D’ailleurs, un panel qui se tiendra demain, samedi portera sur ce thème », a-t-il renseigné. « D’anciens étudiants ont réussi le pari. C’est le moment de présenter ces "succes story" à leurs cadets », a-t-il dit.