​Comment préparer et vivre le mois de Ramadan

11/03/2024 05:40

Le mois béni de Ramadan s’ouvre aux mille lueurs et lumières. Pour cueillir les fruits de ses instants de foi et de recueillement, le croyant a besoin de renouveler ses intentions et de parfaire ses actes d'adoration. L’éminent professeur Serigne El Hadji Mohsine nous indique, à travers ce premier cours magistral, le comportement à adopter et le chemin à suivre pour réussir l'examen. Regardez (et partagez pour fructifier vos bienfaits). Bon Ramadan