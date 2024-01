​Commandos marins portés disparus : la base navale nord ne perd pas espoir

23/01/2024 19:26

La base navale nord de a la marine nationale sénégalaise a rendu un vibrant hommage aux cinq commandos sénégalais portés disparus en mer depuis le vendredi 5 janvier dernier lors d’une intervention en haute mer contre un trafic de stupéfiants. « On garde toujours espoir de les retrouver. Nous prions pour qu’ils trouvent le salut et la délivrance là où ils sont », a déclaré le capitaine Mamadou Bamba GUÈYE, commandant de la base navale de Saint-Louis. Il s’exprimait ce matin à l’occasion de la célébration du 49e anniversaire de la Marine. À Dakar, le président Macky Sall a déposé une gerbe de fleurs en leur souvenir, dans l’enceinte de la base navale. Rappelons qu'il s'agit des commandos Makane Diouf, Bernard Faye, Koukamidio Sambou, Omar Sambou et Phillipe Ndome Sagne.