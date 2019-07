​Colonel KÉBÉ : « Cet acharnement qui frise l’intimidation n’entamera en rien ma détermination à servir mon pays » (vidéo)

Réaction du Colonel Abdourahim KÉBÉ à quelques heures de son audition à la section de recherche de la gendarmerie de Colobane. Sa participation aux manifestations pour la transparence dans la gestion des hydrocarbures en serait le motif. L’ancien officier est revenu dans un entretien avec la presse sur les sources de sa première convocation. Il a dénoncé une campagne de diabolisation orchestrée contre sa personne du fait qu’il soit, dit-il, du côté de l’opposition.



Toutefois, il se dit ferme dans sa posture et sa position. « Mon engagement citoyen n’est pas pour plaire », a-t-il précisé entouré de membres de la plateforme AAR LINU BOKK de Saint-Louis



« En bon citoyen, je vais déférer à la convocation au jour et la l’heure indiqués », a-t-il dit en invitant l’autorité à ne plus brandir de plus ne servir de l’argument de réserve étant un étant donné qu’il est à la retraite.



« Cet acharnement qui frise l’intimidation n’entamera en rien ma détermination à servir mon pays aux côtés du peuple ignoré, soufrant et victime de toutes les peurs », a signalé le démissionnaire du parti REWMI.



>>> Un extrait de sa déclaration …