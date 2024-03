​Chaussée encombrée vers l’UGB : une dynamique salutaire à la rescousse des usagers

10/03/2024 07:45

En collaboration avec le Parti pour la Gouvernance au Sénégal (PAGS), L’Association « Sénégal d’abord » pilotée par Mbarka DIAKHATÉ, s’est lancée dans une opération d’élagage des arbres et arbustes qui obstruaient la visibilité de la route nationale.



« La chaussée était encombrée. Ce qui poussait les charretiers et les piétons a passé sur la route provoquant une insécurité notoire », a constaté Khalilou BA, le leader du PAGS. Les militants ont répondu à l’appel de cette intervention qui a permis de libérer les entraves sur dix kilomètres entre le village de Mbarigot et l’Université Gaston Berger de Saint-Louis.



« C’est notre manière d’engager la campagne électorale avec du civisme et de la citoyenneté. En travaillant de manière utile pour nos concitoyens, nous faisons la politique autrement », a assuré l’ancien adjoint au maire de la Commune de Gandon. Les usagers ont magnifié la noblesse de l’acte.



« L’axe était devenu très étroit du fait de l’avancement permanent des arbres. Ce qui portait préjudice à nous, les randonneurs. Nous étions obligés de marcher en face des véhicules et de nous introduire dans les arbres lorsqu’ils se rapprochaient », a laissé entendre Oumar FALL qui magnifie la noblesse de l’initiative.