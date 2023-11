​Cascade de démissions à l’UCS/Saint-Louis : des coordonnatrices tournent le dos à Abdoulaye BALDÉ

23/11/2023 10:44

La coordonnatrice adjoint de l’Union des Centristes du Saint-Louis (UCS) claque la porte du parti. Ndèye Aminata SY motive sa décision par des convenances personnelles et dit n’entretenir « aucun problème » avec le secrétaire général national Abdoulaye BALDÉ.



« C’est une mesure que ma base a exigée. Je ne pouvais pas la refuser », a-t-elle dit. « La contribution au développement ne connaît ni les partis politiques ni les frontières », a ajouté l’ex-centriste.



Sa camarade Mariétou GUEYE, coordonnatrice de l’UCS pour la Commune de Gandiol, a, elle aussi, quitté la barque de l’ancien maire de Ziguinchor après 7 ans de compagnonnage. « Nous ne nous retrouvons plus dans ce parti. Nous ne trouvons aucun intérêt à militer dans l'Ucs. Nous scrutons d’autres horizons et le moment opportun, nous indiquerons à nos militants, la nouvelle voie à suivre », a confié Mme DIÈYE.