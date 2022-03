​Booster la recherche africaine : le grand défi de la revue "Global Africa" – vidéo

15/03/2022 23:35

Près de 200 universitaires d’Afrique prennent part à un colloque de quatre jours sur le thème : "La recherche africaine compte". Ce conclave qu’abrite l’Université Gaston Berger de Saint-Louis coïncide avec la publication du premier numéro de "Global Africa". Cette revue trimestrielle « aspire à montrer le meilleur de la recherche africaine au niveau de la scène internationale », a indiqué Mame Penda BA, enseignante chercheure à l’UGB et rédactrice en chef du magazine. « La recherche n’est pas un luxe dédié exclusivement aux pays avancée. Au contraire, c’est le point de départ de tout mouvement pour la transformation de société africaine », a–t-elle ajouté. Cette démarche pluridisciplinaire fera en sorte « que les voix africaines soient entendues et que les décideurs aient accès à des réponses réalités, pragmatiques et réalisables », a conclu Mme BA.