​Bokhol : YAS réhabilite l’école de Keur Mbaye Peulh

24/02/2025 20:25

Le village de Keur Mbaye Peulh, situé dans la commune de Bokhol et l'arrondissement de Mbane, a vibré de joie lundi à l’occasion de la réception officielle de l’école élémentaire rénovée par l’opérateur téléphonique YAS, en collaboration avec l’ONG Le Partenariat, la Fondation AXIAN et le conseil départemental de Dagana.Cette initiative a permis la construction de deux nouvelles salles de classe modernes, accompagnées d’un bloc d’hygiène, répondant ainsi aux besoins essentiels de l’établissement. Les populations satisfaites de ce bijou ont célébré l’inauguration en partageant les traditions et la culture locale.Le Sous-Préfet de Mbane, Habib MBAYE, a exprimé son « immense plaisir doublé d’une gratitude » envers toutes les parties prenantes au projet. « Cette rénovation représente une avancée significative pour l’amélioration des conditions d’enseignement-apprentissage », a-t-il dit. « Cela résout la problématique des abris provisoires », a-t-il ajouté.Il a évoqué les problèmes persistants de déperdition scolaire notés dans la zone, exacerbés par les mariages précoces, en soulignant l’urgence d’engager des actions de sensibilisation pour garantir un accès durable à l’éducation aux filles.Le secrétaire général de YAS, Birame Dior TOURÉ, a rappelé l’engagement de l’entreprise envers sa Responsabilité Sociétale d’Entreprise (RSE), centrée sur l’éducation. « Notre credo est de faire notre mieux pour éradiquer les abris provisoires. Nous prenons à bras-le-corps les cas d’école décelés et travaillons à y mettre l’eau, l’électricité et les autres commodités essentielles dont l’école a besoin », a-t-il déclaré.Il convient de signaler que cette rénovation entre dans le cadre de la seconde phase du Programme JANG AK YAS, YAS Sénégal qui, en plus de l’école de Keur Mbaye Peulh intervient dans celle de Belly Namary (Commune de Mbane).Cette initiative solidaire est marquée par l’électrification de l’ensemble des cinq écoles d’intervention. D’un coût globale de Cinquante-cinq millions neuf cent cinquante-six mille francs CFA (55 956 000 F CFA), elle contribue à développer l’enseignement numérique avec la construction de salles multimédias permettant aux élèves de se familiariser à l’outil informatique et un accès à l’internet de haut débit.