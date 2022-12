​BP considère l’Égypte et la Mauritanie comme des pôles d’hydrogène vert

22/12/2022 07:48

Tirant parti de ses intérêts existants dans le gaz naturel, ainsi que du potentiel des énergies renouvelables en Égypte et en Mauritanie, BP prend désormais en compte l’Afrique pour réaliser ses ambitions mondiales en tant que producteur d’hydrogène.



La quête de BP pour capter 10% du marché mondial de l’hydrogène à faible émission de carbone d’ici 2030 se tourne maintenant vers l’Afrique où, au cours des 2 derniers mois, la super major a signé des protocoles d’accord distincts pour explorer les opportunités de créer des hubs d’hydrogène en Égypte et en Mauritanie.



BP s’est engagé à évaluer la faisabilité technique et commerciale du développement d’un centre de production et d’exportation d’hydrogène vert à grande échelle en plusieurs phases en Égypte, y compris une étude probable des emplacements dans tout le pays et l’identification des meilleures ressources de leur catégorie.



Parmi les signataires pour l’Égypte figuraient l’Autorité des énergies nouvelles et renouvelables du pays, la Compagnie égyptienne de transport d’électricité, l’Autorité générale de la zone économique du canal de Suez et le Fonds souverain d’Égypte pour l’investissement et le développement.



L’Egypte et BP ont annoncé l’accord le 8 décembre, juste un jour après que le Caire eut signé un autre accord avec le fournisseur local d’énergie et de services publics Taqa Arabia et son partenaire français, le producteur d’énergie renouvelable Voltalia, pour établir, financer et exploiter une capacité de 150 kilotonnes/an usine de production d’hydrogène vert.



L’installation, près du port d’Ain Sukhna dans la zone économique du canal de Suez, aurait une capacité totale d’électrolyse de 1 GW générée à partir d’une capacité combinée d’énergie solaire et éolienne de 2,7 GW. Le gouvernement égyptien mettrait à disposition des terrains pour la construction, a rapporté Taqa dans un communiqué de presse.



Égypte : Logistique d’exportation Est et Ouest, gaz et énergies renouvelables



Le projet Taqa-Voltalia “s’appuie sur notre portefeuille d’hydrogène vert et complète… notre mandat de transformer l’Égypte en un centre régional pour l’énergie verte”, a déclaré Ayman Soliman, directeur général du fonds souverain du pays, qualifiant le fonds de “catalyseur (qui fournit) aux investisseurs une multitude de sources d’énergie renouvelables, un emplacement optimal pour l’exportation et un écosystème favorable aux investisseurs.



Un mois plus tôt, BP avait signé un protocole d’accord avec la Mauritanie pour explorer la faisabilité technique et commerciale d’une production à grande échelle d’hydrogène vert dans ce pays d’Afrique du Nord-Ouest frontalier de l’Algérie, du Sénégal et du Mali.



La signature a eu lieu parallèlement à la conférence sur le climat COP27 le 8 novembre dans la station balnéaire égyptienne de Charm el-Cheikh avec le président mauritanien Mohamed Ould Cheikh El Ghazouani et le ministre du Pétrole, des Mines et de l’Énergie Abdessalam Ould Mohamed Saleh, signant l’accord.



Le PDG de BP, Bernard Looney, a signé pour BP, ainsi que les vice-présidents exécutifs de la société pour le gaz et l’énergie à faible émission de carbone, la production et les opérations, et le vice-président senior pour la Mauritanie et le Sénégal.



“Nous développons déjà l’un des projets gaziers les plus innovants au monde avec le soutien du gouvernement mauritanien”, a déclaré Anja-Isabel Dotzenrath, vice-présidente exécutive pour le gaz et l’énergie à faible émission de carbone, dans un communiqué de presse de BP. “Et nous avons maintenant l’intention d’étendre notre partenariat à l’énergie à faible émission de carbone en explorant le potentiel d’un développement mondial de l’hydrogène vert.”



Roue chromatique : il faut du bleu pour faire du vert avec le temps



L’hydrogène vert bénéficie à juste titre de la couverture médiatique car il est sans carbone et si le monde avait déjà mis à l’échelle suffisamment d’énergie renouvelable – éolienne, solaire et / ou nucléaire – nécessaire pour alimenter la technologie d’électrolyse qui pourrait libérer suffisamment d’hydrogène vert à partir de l’eau, ce serait un victoire certaine pour le programme de décarbonisation.



Le problème est qu’il n’y a tout simplement pas assez d’énergie renouvelable en place qui puisse être mise à l’échelle dans le temps pour atteindre même les objectifs d’émissions à court terme, et penser le contraire est “ridicule” selon les mots du président de l’Alliance européenne pour la recherche énergétique, Nils Røkke.



Røkke a déclaré à Recharge, basé à Oslo, en 2020 : « Le point de vue dogmatique serait que nous devrions nous concentrer uniquement sur le vert (l’hydrogène)… mais alors vous manquerez tous vos objectifs d’émissions, j’en ai peur, car cela prendrait trop de temps. pour développer la quantité d’énergies renouvelables dont vous auriez besoin pour produire de l’hydrogène à partir de (l’électrolyse).



La solution consiste à développer simultanément l’hydrogène bleu et vert en espérant que l’hydrogène vert deviendrait dominant au fil du temps, a expliqué Røkke, qui est également vice-président exécutif pour la durabilité chez SINTEF, le plus grand institut de R&D de Scandinavie.



BP semble en phase avec cette stratégie. Il nomme l’hydrogène bleu aux côtés de l’hydrogène vert comme l’un des cinq moteurs de croissance de la transition énergétique déclarés par l’entreprise actuellement poursuivis au Royaume-Uni, aux Pays-Bas, en Allemagne, en Espagne, au Moyen-Orient, aux États-Unis, en Australie et maintenant potentiellement en Afrique.



L’hydrogène bleu est produit lorsque le gaz naturel est soumis à un processus de reformage à la vapeur qui libère l’hydrogène mais produit également du dioxyde de carbone en tant que sous-produit qui doit être capturé et stocké à l’aide de technologies de capture et de stockage du carbone.



En Mauritanie et au Sénégal, BP a accès au gaz avec ses intérêts d’opérateur dans le développement de la phase 1 du projet de gaz naturel liquéfié (GNL) Greater Tortue Ahmeyim le long de la frontière entre la Mauritanie et le Sénégal. Le projet a été approuvé en 2018 et devrait produire 2,3 mtpa de GNL, avec une production prévue sur 20 ans.



BP détient une participation d’opérateur de 62% dans le champ gazier de BirAllah (bloc C8) et le Grand Tortue Ahmeyim (bloc C12), l’indépendant Kosmos Energy, basé à Dallas, détenant une participation de 28% et des intérêts locaux contrôlant 10%.



Plus tôt en 2022, BP a également signé un contrat d’exploration et de partage de production pour la ressource gazière de BirAllah en Mauritanie, selon le site Internet de BP. Au Sénégal, BP opère également les blocs offshore Saint-Louis Profond et Cayar Profond avec une participation majoritaire.



En Egypte, BP affirme produire actuellement environ 70% du gaz du pays soit directement soit via ses différents partenariats. Elle exploite le développement gazier du delta du Nil occidental qui produit actuellement environ 900 MMcf/j de gaz et 27 000 B/j de condensat.



La société détient également une participation de 10% dans la concession Shorouk qui contient le champ gazier offshore super géant de Zohr, l’équivalent égyptien du champ israélien Leviathan en Méditerranée orientale.