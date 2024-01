​Autosuffisance en mouton : les éleveurs de Saint-Louis veulent jouer leur partition

02/01/2024 20:19

Union sacrée entre les associations d'éleveurs de la région de Saint-Louis qui décident de se joindre les mains. Au terme d'une assemblée générale et un long processus de concertations, elles ont mis en place une union. La fédération s'engage, d'emblée, à œuvrer pour la disponibilité du mouton de Tabaski dont la cherté et la rareté constituent de plus en plus un véritable casse-tête pour les pères de famille. Mamadou DIA, le président de cette nouvelle dynamique, décline les enjeux.