​Autonomisation des Femmes : une dynamique intercommunale mobilise les transformatrices du département – vidéo

03/07/2022 20:30

Des groupements de femmes des Communes du département se sont livrés samedi à des échanges de procédés à l’occasion d’une foire tenue dans le quartier de Balacoss. Ces GIE qui s’activent dans la production, la transformation et la commercialisation des produits alimentaires ont été mises en synergie dans le cadre d’une dynamique intercommunale visant à renforcer leur autonomisation. L’initiative, note Abdourahmane GUEYE, son coordonnateur, offre la possibilité aux femmes « d’acquérir un marché important » et de « travailler de manière continue ». « Elles seront regroupées dans une coopérative départementale qui va mobiliser plus de 8.000 membres », a renseigné M.GUEYE.