​Atteinte des ODD : une meilleure implication des collectivités locales de Saint-Louis, attendue - vidéo

26/05/2022 11:37

Une mobilisation d’élus, de représentants de l'administration territoriale de la région a donné le coup d’envoi, hier, à un important projet de promotion d’une stratégie de localisation et de suivi des Objectifs de Développement (ODD). Ce programme s’inscrit dans le cadre d’une collaboration entre le PNUD-Sénégal, l’Agence Andalouse de Coopération Internationale pour le Développement (AACID) et l’ART Brussels. L’Agence Régionale de Développement (ARD) de Saint-Louis a été choisie pour appuyer la mise en œuvre du projet de promotion d’une stratégie territoriale de localisation et de suivi des ODD dans la région de Saint-Louis. En somme, la dynamique vise à encourager une meilleure appropriation des ODD par les acteurs territoriaux et de renforcer la promotion d’initiatives locales dans le sens de la réalisation et du suivi des ODD.