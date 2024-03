​Assainissement de Pikine : Mansour FAYE fait son mea-culpa

19/03/2024 21:49

Le coordonnateur de la coalition Benno Bokk Yakaar (BBY) a effectué lundi une caravane à Pikine ponctuée visite dans les différents secteurs du populeux quartier. Accueilli par ses responsables dont Hady BA, Codou THIAM et Pape DIEYE, Mansour FAYE a exprimé son soulagement après l’engagement du Premier ministre Amadou BA et de poursuivre les travaux du projet d’assainissement en arrêt. Une suspension qui a avait provoqué l’ire des Pikinois. « Je suis resté longtemps sans venir parce que j'étais gêné par la situation de l'assainissement. Mais, après que j’ai fait venir le Premier ministre ici et qu’il exprima sa détermination de débloquer la situation, je peux maintenant revenir et me sentir à l'aise », a déclaré le maire de Saint-Louis. « Cette fois, le programme va redémarrer et ne s'arrêtera plus jusqu'à son terme », a-t-il promis. Il a vanté les qualités de son candidat et mis en garde contre « des stagiaires. »