​Artisanat : à Saint-Louis, l’APDA liste les bénéfices du consommer local - video

17/06/2022 20:53

Le directeur général de l'Agence pour la promotion et le développement de l'artisanat (APDA) s’est entretenu jeudi avec des acteurs de l’artisanat à Saint-Louis en marge d’une visite à la chambre des métiers de Saint-Louis. Son périple dans la ville tricentenaire s’effectue dans le cadre d’une tournée nationale promotion de l’artisanat local et de rencontres des organisations professionnelles sous le thème « Sunu artisana, sun komkom ». « Nous voulons mesurer le niveau d’évolution des artisans dans les terroirs, recueillir les doléances et les intégrer dans nos programmes à venir », a dit M. NDAO. « Ces échanges nous donnent l’opportunité de présenter les projets et les voies que les artisans doivent à entreprendre pour en bénéficier », a-t-il indiqué. Il a par ailleurs insisté sur la nécessité de vulgaires le consommer local et note que ce défi est une réponse à la directive du président Macky SALL. « C’est en consommant ce que nous produisons que le pays peut se développer. C’est cela qui peut encourager la création des emplois, la limitation de l’exode rural et l’anéantissement de la pauvreté », a laissé entendre le DG, impressionné au passage par l’ingéniosité et le talent des artisans de Saint-Louis.