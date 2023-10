​Appui scolaire : Alioune Badara DIOP au chevet de l'école. 2000 fournitures mises sur la table.

12/10/2023 07:16

Le directeur général de l'Office des Lacs et Cours (Olac) a remis mercredi 2000 kits aux élèves à l'occasion d'une cérémonie annuelle de remise d'équipements pédagogiques dans son fief à Balacoss. Les fournitures sont essentiellement composées de sacs, de cahiers, de stylos, d'ardoises et de crayons.



" C'est notre modeste contribution à l'éducation des enfants. Nous le faisons avec gaieté de cœur", a-t-il déclaré lors de la mobilisation à laquelle les comités de gestion d'établissements, des associations de parents d'élèves et des représentants d'équipes pédagogiques ont assisté. Le responsable de l'Alliance pour la République (APR) a invité les élèves bénéficiaires de son élan solidaire à "redoubler d'efforts".



Il a par ailleurs saisi l'opportunité pour parcourir le bilan du président Macky Sall et magnifier ses réalisations en faveur de la municipalité de Saint-Louis. M. DIOP de soutenir que l'hommage qui a été rendu au chef de l'Etat par la rebaptisation de l'avenue Général de Gaulle est légitime.



" Nous invitons toutes les communes à lui exprimer sa reconnaissance de la sorte", a-t-il dit.