​Alerte aux zoonoses : à Saint-Louis, 2 cas ont été traités par le comité régional " One health"

25/01/2024 14:35

Mis en place depuis deux ans, le comité régional sanitaire « One health » fait son bilan d’étape, et dégage des perspectives. C’était à l’occasion d’un atelier de planification intégrée organisé hier mercredi, en présence du secrétaire exécutif du conseil national de la sécurité sanitaire et des points focaux des différents ministères sectoriels.



Le Gouverneur Alioune Badara SAMBE qui coordonne cette instance, a rappelé que deux incidents écologiques ont été pris en charge depuis l’installation du comité.



Il s’agit, d’abord, d’une alerte à la grippe aviaire émis en janvier 2023 aux Parc National des Oiseaux du Djoudj. « Avec les ministères concernés et l’appui du niveau central, nous avons mis en œuvre des actions tendant à endiguer cette zoonose », a informé M. SAMB.



« Aussi, l’année dernière, nous avons connu quelques difficultés au Parc National de la Langue de Barbarie où des mouettes et d’autres types d’oiseaux ont été touchés. Nous avons réagi », a-t-il dit.



Le comité va proposer une ligne de planification documentée permettra d’évaluer l’efficacité de sa démarche, d’ici la fin de l’année. D’emblée, le gouverneur SAMB souligne la nécessité d’adopter une stratégie inclusive et anticipative pour atteindre les objectifs fixés au niveau régional.