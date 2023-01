​Action sociale : le MCDS rend le sourire aux orphelins (vidéo)

23/01/2023 11:54

En plus de dons de fournitures aux écoliers et des récompenses aux meilleurs, l'enrôlement d'enfants de la rue dans la couverture maladie universelle, la distribution de médicaments et la prise en charge sanitaire de populations défavorisées, le mouvement Citoyen pour la Développement du Sénégal ( MCDS) poursuit ses initiatives solidaires. La commission féminine de l'organisation a organisé samedi son Noël des enfants dédiés spécialement aux orphelins. Ces derniers ont reçu à cette occasion, divers cadeaux devant Badara Guèye, le président. Les enfants ont eu également droit à plusieurs activités ludiques.