​Accès universel à l’eau potable : des défis sont encore à relever

23/11/2023 23:54

Dans le cadre de la mise en œuvre du Projet de promotion d’une stratégie territoriale de localisation des objectifs de développement durable (ODD) dans la région de Saint-Louis, une cartographie des acteurs a été établi. L’initiative a identifié 49 cibles pertinentes et défini 91 indicateurs.



Elle a étudié les performances de treize communes et trois départements enrôlés dans cette dynamique. « Aujourd’hui, nous maîtrisons la situation pour la région de Saint-Louis et les gaps à combler », a déclaré Ousmane SOW, le directeur général de l’Agence Régionale de Développement, en charge de l’exécution de ce programme.



« En plus de l’acteur majeur qu’est l’État, les défis que nous avons décelés interpellent les collectivités territoriales, les ONG et les communautés organisées autour de la société civile. Cet engagement est indispensable pour changer la situation de la région de Saint-Louis en matière de réalisation des objectifs de développement durable », a-t-il indiqué.



S’agit de l’ODD 6 qui prône un accès généralisé à l’eau potable, M. SOW signale que des efforts sont encore à fournir. Tant qu’on n’a pas cette qualité de service, on ne peut pas dire qu’on a atteint l’accès universel », a-t-il conclu. Cet engagement est indispensable pour changer la situation de la région de Saint-Louis en matière de réalisation des objectifs de développement durable », a-t-il indiqué.