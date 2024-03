​08 mars - Codou SARR : portrait d’une incroyable héroïne

07/03/2024 14:31

Ndarinfo tourne son objectif, en ce 08 mars 2024, vers une femme spéciale, une brave, intrépide et courage Domou NDAR. Mécanicienne de groupe-motopompe, Codou SARR s’est imposée dans une profession jadis réservée aux hommes. Malgré les maigres moyens, armée de sa grande passion inspirée par son père, la jeune dame s’est illustrée dans son domaine par force de dévouement. Aujourd'hui, elle gagne dignement sa vie et forme de jeunes garçons dans son atelier au domaine industriel de Saint-Louis. Codou nous parle de son parcours parsemé d’embûches franchies et de ses projets. Devant la forte tentation aux conséquences désastreuses de la migration clandestine vers l'Europe, elle prodigue quelques conseils aux jeunes.