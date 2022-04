​04 avril 2022 : l’intégralité du défilé militaire à Saint-Louis (vidéo)

04/04/2022 17:08

Les forces de défense et de sécurité ont communié avec les populations de Saint-Louis à l’occasion d’une prise d’armes, ce matin. Un défilé militaire sur l’avenue général de Gaulle devant les autorités coutumières, politiques et administratives de la ville. Comme à leur accoutumée, les différents corps de notre belle armée ont gratifié au public une belle procession rythmée et coordonnée, fortement ovationnée. Regardez ..