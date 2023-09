​"Avenue Macky SALL" : chronique d’une session houleuse

30/09/2023 15:32

Partisans du « Oui » et du « Non » au projet de débaptisation de l’avenue général de Gaulle se sont manifestés devant l’hôtel de ville de Saint-Louis et dans la salle où se tient en ce moment une session ordinaire du conseil. De vives altercations ont été enregistrées en début de la séance, ce matin obligeant les forces de l'ordres à intervenir. Pour rappel, un collectif de conseillers municipaux et de membres de la société civile conteste la nouvelle mesure. Un appel à la mobilisation des populations contre le « forcing » a été lancé par ces derniers.