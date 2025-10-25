« J’avais simplement besoin d’un peu de repos, mais je reprendrai du service dès lundi »

25/10/2025

Dans une déclaration vidéo diffusée ce samedi 25 octobre 2025 sur ses réseaux sociaux, le Premier ministre Ousmane Sonko a tenu à rassurer ses partisans et l’opinion publique après les inquiétudes suscitées par son état de santé.





« J’avais simplement besoin d’un peu de repos, mais je reprendrai du service dès lundi », a-t-il précisé, expliquant avoir sollicité du Chef de l’État, Bassirou Diomaye Faye, un court temps de récupération.





Met­tant ainsi fin à toutes les spéculations, Ousmane Sonko a profité de cette prise de parole pour annoncer la tenue d’un grand meeting du PASTEF le 8 novembre 2025, sur le parking du stade Léopold Sédar Senghor.



Une rencontre politique qu’il présente comme un moment fort de mobilisation et d’échanges, au cours duquel plusieurs dossiers majeurs seront abordés.





