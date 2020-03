« Bilahi douma wakhati », jure Mbaye Pekh à sa sortie de la section de recherches

«Bilahi douma wakhati » (Au nom de Dieu je ne parlerai plus), son les mots prononcés en guise d’excuses par le communicateur traditionnel Abdoulaye Mbaye Pekh, qui a promis aux gendarmes qu’on ne l’entendrait plus se prononcer sur le coronavirus dont il avait nié l’existence.



Libération online qui est allé chercher l’information révèle que Mbaye Pekh qui a revu la vidéo, s’est confondu en excuses, et sur injonction du Procureur de la République, a été remis en liberté.



A charge pour lui, de ne plus se prêter à de pareilles déclarations irresponsables.